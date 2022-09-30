Москва, 30 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Односторонние порядки Запада являются обманом, рассчитанным на дураков. Об этом 30 сентября заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе выступления в Кремле он напомнил, что претензии Запада на мировое господство не раз разбивались о мужество русских воинов.

«Любые договоренности нарушаются в одностороннем порядке. Сплошной обман и тройные стандарты, рассчитанные на дураков, — сказал Путин. — Россия — тысячелетняя страна-цивилизация, которая не будет жить по подтасованным правилам».

Он также отметил, что Россия возродилась вопреки воле Запада.