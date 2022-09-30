Москва, 30 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Жителей Донбасса восемь лет подвергали геноциду, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду», — сказал Путин в ходе выступления перед церемонией подписания соглашения о вхождении в состав РФ четырёх новых регионов.

Перед началом выступления Путин попросил почтить минутой молчания память павших за освобождение Новороссии героев.