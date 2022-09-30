Москва, 30 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на закрепление понятия «молодой ученый», а также четкое разграничение молодых ученых и иных лиц при предоставлении адресных мер государственной поддержки, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Александром Мажугой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, для «привлечения молодежи к научной и научно-технической деятельности, обеспечения непрерывного воспроизводства научных кадров в условиях сложившихся и формирования новых научных школ, реализации приоритетов научно-технологического развития в Российской Федерации устанавливаются меры государственной и муниципальной поддержки лиц в возрасте до 35 лет включительно, являющихся научными работниками научных организаций, научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования, а также научными работниками иных организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность».

При установлении отдельных мер поддержки молодых ученыхорганы государственной власти и местного самоуправления, юридические и физические лица вправе установить возрастной критерий для получателей мер поддержки до 40 лет включительно, уточняется документом.