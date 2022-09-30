Донецк, 30 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 30 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели обстреляли Зайцнво 30 сентября в 11:40 мск.

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