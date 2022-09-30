Пугачевский район, Саратовская область, 30 сентября 2022, 15:10 — REGNUM В Пугачевском районе Саратовской области тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека, сообщил 30 сентября министр здравоохранения региона Олег Костин.
Авария произошла около села Прибрежное в 15:00 (местное время). На нерегулируемом железнодорожном переезде тепловоз совершил наезд на легковой автомобиль. Погибли двое мужчин из легкового автомобиля.
Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратове утром 2 сентября на железнодорожном переезде погиб мужчина.
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