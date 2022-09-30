Казань, , 09:09 — REGNUM В Казани организована проверка после столкновения электровоза с легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Железнодорожный переезд Александр Погожев © ИА REGNUM

Инцидент произошел 29 сентября около 12:10 (мск). По предварительным данным, в Советском районе города на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Восстания — Дербышки, столкнулся легковой автомобиль «Волга» с электровозом. В результате автомобиль был отброшен за габариты железнодорожного пути. Находившиеся в машине два человека не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года пьяный водитель не рассчитал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание автомобиля на второй главный путь перегона Васильево-Юдино Горьковской железной дороги.

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