Муфтий Крганов: информационную шайтан-машину заводят извне
Москва, 30 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Враждебные силы, желающие угодить Западу, ведут информационную войну на территории России. Об этом председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил «Интерфаксу».
Он прокомментировал подстрекательства к массовым беспорядкам, которые наблюдались в ряде регионов, включая Дагестан, после объявления о частичной мобилизации. По словам Крганова, «информационная шайтан-машина» работает не только в Дагестане.
«Ещё в прошлые годы в некоторых СМИ (не буду их называть), аффилированных с США и Европой и желающих им угодить, несостоявшиеся личности тренировались на религиозной и национальной теме. Так вот, почерк тот же», — сказал Крганов.
Эти силы, добавил он, готовились заранее. Военные действия идут не только на реальном, но и на информационном фронте.
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