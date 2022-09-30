Москва, 30 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Враждебные силы, желающие угодить Западу, ведут информационную войну на территории России. Об этом председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил «Интерфаксу».

Дарья Драй ИА REGNUM Мусульманин

Он прокомментировал подстрекательства к массовым беспорядкам, которые наблюдались в ряде регионов, включая Дагестан, после объявления о частичной мобилизации. По словам Крганова, «информационная шайтан-машина» работает не только в Дагестане.

«Ещё в прошлые годы в некоторых СМИ (не буду их называть), аффилированных с США и Европой и желающих им угодить, несостоявшиеся личности тренировались на религиозной и национальной теме. Так вот, почерк тот же», — сказал Крганов.

Эти силы, добавил он, готовились заранее. Военные действия идут не только на реальном, но и на информационном фронте.

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