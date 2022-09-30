Куала-Лумпур, 30 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Малайзии зафиксировало 1533 случая геморрагической лихорадки Денге в стране, сообщает Antara.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

Минздрав Малайзии упомянул об увеличении числа случаев заражения Денге на 170, что на 12,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

«За 38-ю эпидемиологическую неделю 2022 года не было зарегистрировано ни одного случая смерти от лихорадки Денге», — отметили в министерстве здравоохранения Малайзии.

На данный момент в Малайзии зарегистрировано 42 084 случая заражения лихорадкой Денге, что на 22 661 случай больше по сравнению с 2021 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония договорилась с малайзийской компанией Petronas об увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) в случае чрезвычайной ситуации.

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