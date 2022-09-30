* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:32 — REGNUM Должностные лица департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Газни закрыли центр обучения английскому языку, потому что в одном из классов среди учеников была одна девочка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщают, что агенты департамента, совершая рейды по городу Газни, закрыли этот образовательный центр.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали сотрудникам центра, что они должны рассмотреть возможность создания отдельного класса для этой ученицы, иначе центр не будет вновь открыт.

Следует отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили совместное обучение мальчиков и девочек, однако реализация этого плана в ряде случаев привела к тому, что девочки были лишены доступа к образованию из-за недостаточного количества нехватки учениц.

Источники добавляют, что в дополнение к этому талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли несколько бань и парикмахерских в городе Газни за то, что их клиентам брили бороды.

По информации из источников, сотрудники департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока оштрафовал двух владельцев парикмахерских и посадили в тюрьму ещё одного из них.