* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Должностные лица департамента министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Газни закрыли центр обучения английскому языку, потому что в одном из классов среди учеников была одна девочка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Источники сообщают, что агенты департамента, совершая рейды по городу Газни, закрыли этот образовательный центр.

По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали сотрудникам центра, что они должны рассмотреть возможность создания отдельного класса для этой ученицы, иначе центр не будет вновь открыт.

Следует отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили совместное обучение мальчиков и девочек, однако реализация этого плана в ряде случаев привела к тому, что девочки были лишены доступа к образованию из-за недостаточного количества нехватки учениц.

Источники добавляют, что в дополнение к этому талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли несколько бань и парикмахерских в городе Газни за то, что их клиентам брили бороды.

По информации из источников, сотрудники департамента по поощрению добродетели и предотвращению порока оштрафовал двух владельцев парикмахерских и посадили в тюрьму ещё одного из них.