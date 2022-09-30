Москва, 30 сентября 2022, 14:32 — REGNUM Лицензия компании South Stream Transport B. V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток» — была отозвана еще 18 сентября, когда в отношении России были введены дополнительные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Турецкий поток
Турецкий поток
«Власти Нидерландов, отозвавшие досрочно лицензию, ссылаются на запреты п. 1 и п. 2 ст. 3 Постановления (ЕС) 833/2014, принятого ЕС. Согласно этому документу, странам ЕС запрещено поставлять товары и предоставлять услуги, в частности, техническую помощь и обслуживание российским физическим и юридическим лицам, в том числе в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе ЕС.
Однако South Stream Transport B. V. имеет все правовые основания получить исключение и восстановить лицензию, так как газ, который идет по «Турецкому потоку», поступает в национальные газотранспортные системы европейских стран и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.
Собственно, компания уже сделала такой запрос (на восстановление экспортной лицензии) и ждет ответа. Тем временем, все это никак не влияет на транспортировку самого газа — он как шел по трубе, так и продолжит идти. South Stream Transport B. V. пока что не может только оказывать услуги по техническому обслуживанию трубы.
Абстрагироваться от политического давления российского бизнеса на зарубежных рынках в этой ситуации, конечно, затруднительно. Реализация негативного сценария в этой ситуации усложнит положение экономики еврозоны в период наступления холодов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортная лицензия компании South Stream Transport B. V., оператора газопровода «Турецкий поток», досрочно отозвана из-за новых санкций ЕС в отношении России.

Читайте также: Оператор «Турецкого потока» попросил о выводе из-под санкций