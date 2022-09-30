Москва, 30 сентября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Лицензия компании South Stream Transport B. V. — оператора морского газопровода «Турецкий поток» — была отозвана еще 18 сентября, когда в отношении России были введены дополнительные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Турецкий поток

«Власти Нидерландов, отозвавшие досрочно лицензию, ссылаются на запреты п. 1 и п. 2 ст. 3 Постановления (ЕС) 833/2014, принятого ЕС. Согласно этому документу, странам ЕС запрещено поставлять товары и предоставлять услуги, в частности техническую помощь и обслуживание российским физическим и юридическим лицам, в том числе в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе ЕС.

Однако South Stream Transport B. V. имеет все правовые основания получить исключение и восстановить лицензию, так как газ, который идет по «Турецкому потоку», поступает в национальные газотранспортные системы европейских стран и обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

Собственно, компания уже сделала такой запрос (на восстановление экспортной лицензии) и ждет ответа. Тем временем всё это никак не влияет на транспортировку самого газа — он как шел по трубе, так и продолжит идти. South Stream Transport B. V. пока что не может только оказывать услуги по техническому обслуживанию трубы.

Абстрагироваться от политического давления российского бизнеса на зарубежных рынках в этой ситуации, конечно, затруднительно. Реализация негативного сценария в этой ситуации усложнит положение экономики еврозоны в период наступления холодов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортная лицензия компании South Stream Transport B. V., оператора газопровода «Турецкий поток», досрочно отозвана из-за новых санкций ЕС в отношении России.

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