Москва, 30 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Из-за санкций ЕС у оператора «Турецкого потока» досрочно была отозвана лицензия. Тем не менее отзыв лицензии не касается поставок газа, заявил корреспонденту аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Turkstream.info Газопровод «Турецкий поток»

«Газопровод «Турецкий поток» работает в штатном режиме. Поэтому какого-то влияния на рынок газа или акции Газпрома ожидать не стоит», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у оператора «Турецкого потока» досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС.

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