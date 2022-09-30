Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM Заместитель военного комиссара в Санкт-Петербурге полковник Ильфат Абзалов затруднился ответить на вопрос о повестке, полученной депутатом Государственной Думы Николаем Валуевым («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Государственной думы Николай Валуев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Сначала Абзалов заявил, что ему эта фамилия ни о чём не говорит, однако после уточнения, что речь идёт о депутате Госдумы, сообщил, что не готов ответить на вопрос о его призыве и врученной повестке.

Напомним, что Валуев получил повестку от военкомата, правда, судя по повестке, речь идет об уточнении учетных данных. В своём Telegram-канале депутат заявил, что явится в военный комиссариат.

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