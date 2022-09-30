Москва, 30 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки сбили МиГ-29 ВСУ, сообщили 30 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили в районе населённого пункта Терновые Поды Николаевской области Су-25 ВСУ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Урожайное Херсонской области, Сватово, Владимировка Луганской Народной Республики, Петровское Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Харьковской области.