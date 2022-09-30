Манила, , 14:08 — REGNUM Вице-премьер, министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо выбран председателем ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР), которое состоится в мае следующего года в южнокорейском Инчхоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, передача данного статуса состоялась 29 сентября в Маниле, где проходило ежегодное собрание АБР.

В 2023 году Южная Корея будет принимать собрание Азиатского банка развития в третий раз. Изначально мероприятие планировалось провести в Южной Корее ещё в 2020 году, однако решение по этому поводу было отменено из-за пандемии коронавируса.

В ходе своего выступления представитель Южной Кореи призвал участников встречи к сотрудничеству и координации политики для устойчивого развития региона в условиях пандемии коронавируса и подчеркнул активную роль АБР в достижении этой цели.

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