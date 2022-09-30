Джакарта, 30 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Массовые демонстрации студенческого альянса происходят в центре столицы Индонезии Джакарты в пятницу, 30 сентября, сообщает CNN Indonesia.

OpenClipart-Vectors Протест

«Сегодня мы не хотим акции перед дворцом. Сегодня мы не хотим, чтобы нас встретила колючая проволока», — заявил протестующий.

Студенты огорчены проблемами, которые не решены в течение трехлетнего правления президента Джоко Видодо и вице-президента Мааруфа Амина.

Участки протеста снова выступают против повышения цен на топливо, говоря о том, что субсидии правительства защищают интересы богатых. Демонстранты считают, что 80% топливных субсидий пользуются богатые.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо попросил глав регионов призвать людей путешествовать по стране, чтобы избежать дефицита туризма.