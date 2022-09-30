Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Восемь мобилизованных жителей Санкт-Петербурга, после рассмотрения жалоб, были возвращены домой, сообщил 30 сентября заместитель военного комиссара города Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Торжественные проводы группы мобилизованных Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его словам, мобилизация в России не проводилась длительное время, ошибки имеются, и со всеми ними подробно разбираются. На сегодняшний день меры по возвращению незаконно мобилизованных граждан проводятся по всей стране, в том числе и в Петербурге.

«На сегодняшний день мы имеем восемь таких случаев», — добавил полковник Абзалов.

Он уточнил, что накануне в семью вернулся мобилизованный отец четырех детей. Также вернулся к матери-инвалиду сын, который ухаживал за ней. Абзалов указал, что у мужчины имелся брат, который мог ухаживать за матерью, но в военкомате пошли навстречу и вернули его домой.

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