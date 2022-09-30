Москва, , 13:37 — REGNUM В сентябре российский рубль, забыв про августовские противоречия, показывал весь месяц уверенный рост по отношению к мировым резервным валютам: за сентябрь «россиянин» укрепился к доллару США на 5,7%, а к евро — на 5,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Пачка рублей Kaluga.sledcom.ru

«Курсы доллара США и евро по отношению к рублю на Московской бирже в течение месяца одинаково колебались в коридоре 56-57 руб., так как между этими валютами установился паритет.

Рубль в сентябре практически проигнорировал резкое повышение процентных ставок в сентябре Европейским центробанком и ФРС. Также рубль не обратил внимание на падение нефтяных цен в сентябре.

Для российской нацвалюты, как видим, по-прежнему определяющее значение имело то, что бюджетное правило в сентябре так и не вернулось, хотя Минфин РФ обещал обнародовать параметры обновлённого бюджетного правила до конца месяца.

Но до сих пор этого так и не произошло, хотя Минфин ежемесячно обещает, что возврат к бюджетному правилу произойдёт то до конца 2022 года, то уже в начале 2023 года. В любом случае, неопределённость со сроками возврата бюджетного правила играет в пользу укрепления рубля, равно как и продолжающееся сохранение некоторых валютных ограничений.

Однако если в октябре бюджетное правило всё-таки будет возобновлено, для рубля это окажется весьма негативным фактором, способным остановить его укрепление.

До конца первой декады октября будут опубликованы данные Росстата по инфляции потребительских цен в России за сентябрь. Сентябрьская годовая инфляция потребительских цен в России может оказаться на уровне 13,8-14%, то есть ниже августовских значений, что будет способствовать краткосрочному укреплению рубля.

ФРС США до ноября не будет проводить заседаний по процентной ставке, соответственно, новые «ястребиные» решения и такие же заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла тоже откладываются на ноябрь, что для рубля может стать косвенным позитивом.

А 28 октября решение по ключевой процентной ставке объявит ЦБ РФ. Скорее всего, Банк России может снова снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 7%, но не более, чтобы не вызвать вновь рост инфляционных ожиданий.

Впрочем, мы не исключаем, что снижение ставки может оказаться и более умеренным, только на 0,25 пп до 7,25%. Реакция курса рубля на решение российского регулятора трудно предсказуема, она будет зависеть от характера прогнозов и заявлений Центробанка.

Геополитические и санкционные риски для российского рубля в октябре тоже будут иметь значение, хотя нужно принять во внимание, что коллективный Запад уже ввёл санкции практически на все отрасли российской экономики, поэтому трудно предположить, что они могут быть существенно усилены в негативную сторону, что, соответственно, для рубля тоже является позитивом.

Ожидается, что доллар США и евро в октябре могут показать динамику в одинаковом коридоре 56-63 руб., так как между этими валютами установился паритет», — дала прогноз эксперт.

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