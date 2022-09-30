Брюссель, 30 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Инфляция в еврозоне в сентябре достигла нового рекордного уровня — 10%, как показали опубликованные 30 сентября данные Евростата. Таким образом, инфляция превысила августовскую в 9,1% и консенсус-прогноз в 9,7%, сообщает CNBC.

ИА REGNUM Инфляция

Статистика также показала, что рост цен распространился от волатильных цен на продукты питания и энергоносители почти на все сегменты экономики стран еврозоны.

Цены на энергоносители выросли на 40,8% по сравнению с 38,6% в августе, а цены на продукты питания, алкоголь и табак — на 11,8% по сравнению с 10,6%.

При этом базовая инфляция, не включающая продукты питания и энергоносители, выросла на 4,8% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% в августе.

Экономисты в целом ожидают ухудшения ситуации в ближайшем будущем.

Опубликованные данные окажут еще большее давление на Европейский центральный банк, увеличивая вероятность агрессивного повышения процентных ставок на октябрьском заседании и более длительной и глубокой рецессии во всей еврозоне.

Главный глобальный стратег компании Principal Global Investors Сима Шах сказала CNBC, что, хотя базовая инфляция, возможно, достигла своего пика, ситуация в еврозоне по-прежнему вызывает серьезные опасения.

«Хотя общая инфляция может начать снижаться в результате эффекта базы и волатильных цен на энергоносители, а уровень безработицы находится на новом минимуме, базовая инфляция набирает обороты и, вероятно, будет расти и дальше в ближайшие месяцы», — заявила она.