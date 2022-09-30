Курск, , 13:19 — REGNUM Рельсовые автобусы из Курска в Воронеж и обратно будут ходить по новому расписанию. Изменения вступят в силу со 2 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рельсовый автобус Пресс-служба минтранса Белгородской области

Изменения в расписание рельсовых автобусов РА-3 «Орлан», курсирующих между Курском и Воронежем, внесены по просьбам пассажиров. Теперь по воскресеньям между областными центрами будут ходить поезда №7120/7122 Курск — Воронеж-1 с отправлением из Курска в 08:03, прибытием в Воронеж в 11:08. В обратном направлении поезда №7121/7123 Воронеж-1 — Курск будут отправляться из Воронежа в 17:02, прибывать на станцию Курск в 20:03.

В связи с запуском поездом отменяется курсирование пригородных поездов №7110/7108 Курск — Воронеж-1 и поездов №7107/7109 Воронеж-1 — Курск.

Кроме того, с октября по воскресеньям прекратят курсировать поезда №6905/6908 сообщением Курск — Лукашевка — Курск. В то же время по понедельникам возобновляется движение пригородных поездов №6903/6906 Курск — Лукашевка — Курск.

Рельсовые автобусы между Воронежем и Курском были запущены в марте.