Магадан, , 13:18 — REGNUM В Магадане 30 сентября задержался вылет пассажирского самолёта в Москву.

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«Сегодня на час задержался вылет московского рейса. Как выяснилось, причина в сбое работы серверов регистрации. Представители авиакомпании «Россия» и персонал аэропорта Магадан (Сокол) оперативно перешли на резервную систему, компетентно и профессионально справились с возникшими трудностями и отправили самолёт», — сообщил губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт ВВС Болгарии потерпел катастрофу в районе болгарского военного полигона «Безмер» в Ямболской области на юго-востоке страны.