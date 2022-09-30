Париж, , 13:07 — REGNUM Инфляция замедлилась в сентябре и составила 5,6%, согласно данным, опубликованным 30 сентября институтом статистики и экономических исследований (INSEE), сообщает Le Parisien.

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Снижение инфляции связано с «замедлением» роста цен на энергию и услуги, поясняет национальный институт статистики в пресс-релизе, в то время как рост цен на продукты питания ускоряется, а рост цен на промышленные товары идет схожими с предыдущим месяцем темпами.

После августа это второе замедление инфляции потребительских цен во Франции в годовом исчислении с июля 2021 года, когда инфляция была ограничена 1,2%. За месяц потребительские цены упали на 0,5% после +0,5% в августе. «Третий месяц подряд» цены на энергоносители падают «вслед за ценами на нефтепродукты». Рост за год составил 17,8% против +22,7% в августе.

В середине сентября министр экономики Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что постепенная отмена систем поддержки (скидка на топливо, повышение цен на газ и электроэнергию на 15% с 1 января 2023 г.) приведет к «высокой» инфляции в «декабре, январе, феврале 2023 года».

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе выросла, составив 9,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция, оцениваемая в 9,75% за год во Франции, отражается на квитанциях по оплате, поэтому многие французы «затягивают пояса», особенно в конце месяца.

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