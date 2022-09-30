Москва, 30 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Доллар снижается к рублю третью сессию подряд. 29 сентября пара отметилась на более чем двухмесячных минимумах в районе 56,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Miroslavik 50 рублей

«При этом сохраняется медвежий уклон перед выходными и, продолжая торговаться под отметкой 57 руб., которая теперь выступает в роли ближайшей восходящей цели для USD. С начала сентября рубль подорожал на 5%.

Упорное игнорирование негативных факторов говорит о том, что в ближайшие недели рубль может сохранять устойчивые позиции и даже продолжить укрепление, несмотря на угрозу новых санкций

А санкции могут повлечь сужение профицита торгового баланса из-за ограничения экспорта. При этом до конца года неоправданно крепкий «россиянин» все же должен скорректироваться, причем не менее чем на 10-12%.

Недавнее укрепление рубля связано с продажей иностранной валюты после анонсирования санкций Запада из-за референдумов. Также российской валюте помогает техническая коррекция доллара на международной арене — трейдеры снимают перекупленность, а корректировка позиций перед завершением месяца и квартала только усиливает движения.

С технической точки зрения путь наименьшего сопротивления для пары доллар/рубль пролегает на юг, первым делом к отметке 56 руб., а в случае отскока котировки устремятся к первичной цели на уровне 58 руб.

Только после уверенного возвращения за пределы этой зоны игроки снова переключат внимание на 60 рублей», — считает эксперт.

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