Кабул, , 13:10 — REGNUM В Афганистане ряд радиоканалов предоставили виртуальное обучение учащимся, лишенным очного образования, в восьми провинциях страны, включая Кабул. Об этом сообщает TOLO News.

Радио Иван Шилов © ИА REGNUM

Сотрудники этих радиостанций заявляют, что целью запуска образовательных программ является обучение школьниц.

«Радио Бегум» преподаёт школьные предметы с седьмого по 12-й класс девочкам по шесть часов в день на персидском и пушту языках. В настоящее время в студии этого радио проходят обучение более десяти учениц.

«Наша цель состоит в том, чтобы предоставить альтернативу школьным урокам, которые в настоящее время недоступны, чтобы девочки могли воспользоваться этой возможностью и учиться дома», — пояснила Сабо Чаман, глава «Радио Бегум».

«Радио Арман» — один из таких радиоканалов; оно запустило часовую образовательную программу под названием «Домашняя школа».

Ряд учителей, которые преподают на радио, говорят, что они будут давать образование ученицам при любых обстоятельствах.

«Мы пытались составить учебную программу, создать атмосферу, наиболее близкую ученицам», — сказала учительница Агиль.

Учитель Али Реза добавил: «Молодёжь — это действительно будущее нашей страны, учащиеся — основа нашей страны, и именно молодёжь создает наше будущее».

В свою очередь, ученицы, обучающиеся по этим программам, хвалят их проведение и говорят, что будут продолжать свое образование любыми возможными способами.

«У нас снова появились надежды, и нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы достичь нашей цели», — сказала ученица Сонбол.

Ученица Фаришта отметила: «Если мы учимся, мы учимся для будущего этой страны, и в нашей стране наступит прогресс».

В то же время спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил в своём выступлении в Центре стратегических исследований, что большая часть населения Афганистана, особенно многие официальные лица Исламского Эмирата, хотят, чтобы школы для девочек открылись вновь.

«Посмотрите на опрос «ТОЛО Ньюс». Более 90% жителей страны хотят, чтобы девочки ходили в школы. Решение о закрытии приняла небольшая часть населения страны. Даже среди самих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большая часть заинтересована в том, чтобы их дочери получили образование», — подчеркнул Уэст.

Ранее Детский фонд ООН подсчитал, что лишение девочек образования за последние 12 месяцев нанесло экономике Афганистана ущерб в размере 500 миллионов долларов.