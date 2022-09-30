Москва, , 12:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Антониу Гутерреш Kremlin.ru

«Пока в планах каких-то разговоров нет», — сказал Песков.

На вопрос о том, как восприняли в Кремле заявление Гутерреша о референдумах на освобождённых территориях бывшей УССР, Песков ответил, что Россия продолжит отстаивать свою позицию и продвигать всю аргументацию, которая однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права.

Ранее Гутерреш заявил, что референдумы о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией нельзя назвать подлинным выражением народной воли, что они не будут иметь юридической силы, не сочетаются с международным правом и являются опасной эскалацией.

Постпредство РФ в ООН осудило слова Гутерреша, отметив, что его полномочия не дают ему права делать политические заявления касательно референдумов от имени ООН.

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