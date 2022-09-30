Рига, , 12:57 — REGNUM Тариф на тепловую энергию муниципального предприятия столицы Латвии АО Rigas siltums с октября 2022 года повысится вдвое — с 85,45 евро за мегаватт-час (МВт-ч) до 170,59 евро за МВт-ч. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

Батарея отопления Mila888

Согласно решению Совета Комиссии по регулированию общественных услуг, также с октября вырастет в 2,2 раза тариф на производство тепловой энергии — с 63,86 евро за МВт-ч до 139,13 евро за МВт-ч, тариф на передачу и распределение тепловой энергии увеличится на 51% — с 19,31 евро за МВт-ч до 29,18 евро за МВт-ч, а тариф на торговлю тепловой энергией останется без изменений – 1,48 евро за МВт-ч.

Окончательный тариф на тепловую энергию составит 170,59 евро за МВт-ч, включая компонент акциза на природный газ в размере 0,29 евро за МВт-ч и непредвиденные расходы в размере 0,51 евро за МВт-ч.

Однако, как уже сообщалось латвийскими СМИ, половину повышения цены на тепловую энергию — выше 68 евро за МВт-ч — предполагается компенсировать за счет государственной поддержки домохозяйств.

Поэтому в целом стоимость тепловой энергии для рижан после компенсации государственной помощи вырастет на 40%.