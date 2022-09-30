Таллин, 30 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум.

Забастовки и стачки

Союз работников образования Эстонии принял решение согласиться с предложенным государством компромиссом в виде повышения минимальной учительской зарплаты до 1 749 евро и отказаться от идеи проведения забастовок.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадио страны ERR со ссылкой на главу союза Реэмо Вольтри. В то же время Вольтри подчеркнул, что педагоги не намерены отступать от поставленных целей и готовы вернуться к вопросу проведения забастовок в случае бездействия следующего кабинета министров.

«Безусловно, Союз работников образования Эстонии не может устраивать тот факт, что учительская зарплата по-прежнему серьезно уступает доходу университетского преподавателя. Но поскольку в ходе переговоров нам все же удалось добиться повышения зарплат, то планы провести забастовку было решено придержать», — заявил он.

Ранее педагоги требовали повысить ежемесячный минимальный доход с 2023 года до 1 845 евро вместо нынешних 1 412.