Москва, 30 сентября 2022, 12:53 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики воссоединятся с Россией в границах 2014 года, в которых Москва ранее признала независимость этих государств. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что неосвобожденную территорию ДНР предстоит освободить, поскольку с Россией воссоединяется признанное Москвой государство в границах 2014 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.
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