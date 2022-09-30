Москва, , 12:42 — REGNUM Заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в будущем необходимо привлечь Россию к созданию общеевропейской архитектуры безопасности, иронично прокомментировал 30 сентября в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меркель, как мудрый политик, понимает, что все войны рано или поздно заканчиваются, и возникает вопрос, с какой величины разбитым корытом остаются державы, принимавшие участие в былом конфликте. Она видит, что современное руководство Германии ослеплено противодействием с Россией и делает это во вред собственной экономике и социалке, читай, нации.

Я уже писал, что Германия, сама того не осознавая, уже скатилась в первую экономическую лигу, лишив себя не только дешевых ресурсов с Востока, но и огромного российского рынка сбыта. Рост цен и тарифов, нехватка энергии и мощности, ставшая долговременной после катастроф на «Потоках», нарастание зависимости от сырья из США и Ближнего Востока, контролируемого все теми же США, падение производства в угоду мифическим зеленым целям, игнорирование институциональных норм и правил, ведут Европу к хаосу, в котором первой пострадавшей будет как раз Германия, как некогда локомотив Евросоюза.

Посыл Меркель очевиден: восстановить хоть какое-то подобие порядка через создание панъевропейской архитектуры безопасности, включив в нее Россию, и тем самым положить начало движения к концу конфликта <с киевским террористическим режимом>. Проблема в том, что Меркель — вчерашний день европейской политики, отставной козы барабанщик, к мнению которой уже никто прислушиваться не будет. Как и к мнению Джонсона, Олланда или Берлускони. Германия третий раз за столетие вынуждена смириться с неудачей собственной попытки стать политическим и экономическим центром европейского континента».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель аскритиковала спецоперацию России, назвав её нарушением международного права.

Вместе с тем, добавила она, необходимо продолжать работу «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если для этого «потребуется много выдержки».

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