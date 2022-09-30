Дамаск, , 12:35 — REGNUM Власти Сирии реализуют национальную программу по освоению новых видов энергетики. Об этом 30 сентября сообщает SANA.

Солнечная электростанция Пресс-служба главы Республики Адыгея

По данным журналистов, президент Сирии Башар Асад открыл новую солнечную электростанцию в промышленном пригороде Дамаска Адра-аль-Асад.

После запуска электростанции президент дал интервью сирийским СМИ, в ходе которого подчеркнул важность развития энергетического сектора для экономики страны.

«Государство сейчас сосредоточено на развитии традиционной энергетики, но в то же время оно является партнером в альтернативной энергетике, управляя линиями электропередачи и системами распределения, а также способствуя всему процессу производства как в качестве инвестора, так и в качестве потребителя электричества», — сказал он.