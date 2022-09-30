Берлин, 30 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в будущем необходимо привлечь Россию к созданию общеевропейской архитектуры безопасности. Об этом 30 сентября передает телеканал N-tv.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Меркель раскритиковала спецоперацию России, назвав её нарушением международного права.

Вместе с тем, добавила она, необходимо продолжать работу «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если для этого «потребуется много выдержки».