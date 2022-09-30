Джакарта, 30 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Всемирный банк поддерживает развитие туристических направлений в регионе Лумаджанг в Индонезии, сообщает Antara.

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Команда консультантов Всемирного банка прибыла в регион Луманджанг, чтобы ознакомиться с рядом туристических возможностей.

Проект, поддерживаемый Всемирным банком, не только содержит инфраструктурную поддержку, но и включает планирование, увеличения поддержки институционального потенциала, увеличения человеческих ресурсов, стратегий привлечения инвесторов.

По случаю визита консультантов Всемирного банка в Лумаджанг глава региона пригласил представителей Всемирного банка посетить несколько туристических направлений, одним из которых стал водопад Тумпак Севу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с назначением на пост премьер-министра.

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