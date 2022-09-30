Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM Стоимость строительного тракторного завода в Ростове-на-Дону выросла до 8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия «Ростсельмаш».

Трактор Mathias_Beckmann

Создание нового производства намечено с привлечением займа Фонда развития промышленности. Половина бюджета строительства — 4 млрд рублей, могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

По словам генерального директора предприятия «Ростсельмаш» Валерия Мальцева, сегодня очевиден большой запрос на отечественные тракторы и дорожно-строительную технику. Мощность предприятия составит до 5 тыс. самоходных машин в год. Специалисты будут производить и дорожно-строительную технику — телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики. Ввод в эксплуатацию нового завода позволит сократить долю импорта на российском рынке.

Около 80% компонентов для выпуска техники будут отечественного производства. При этом на тракторном заводе будут внедрены передовые технологии. Новейшее оборудование со встроенным контролем качества сведет к минимуму человеческий фактор.