Канада, 30 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Представители коренных народов, федеральных, территориальных и муниципальных органов власти Канады провели встречу в Йеллоунайфе, на которой обсудили приоритеты и дальнейшие шаги по реализации программы развития Арктики и Севера страны. Встреча прошла в рамках третьего ежегодного заседания руководящего комитета рамочной программы развития Арктики и Севера. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

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В ходе встречи были подняты вопросы обороны и безопасности канадской Арктики, добыча полезных ископаемых, а также были определены приоритетные направления развития в таких областях, как инфраструктура и жильё, здравоохранение и поддержка населения, изменение климата и образование.

Помимо экспертов и специалистов в различных областях, во встрече приняли участие Дэн Вандал, министр Канады по делам северных территорий, Джонатан Уилкинсон, министр природных ресурсов, а такжеБрайан Мэй, парламентский секретарь министра национальной обороны.

Министр по делам Севера присутствовал на части встречи совета лидеров Северо-Западных территорий с участием руководства коренных народов территорий и правительства Северо-Западных территорий.

Министр природных ресурсов представил обновленную информацию о текущей работе по разработке Канадской стратегии в области важнейших полезных ископаемых. Он отметил, что привлечение к участию коренных народов в управлении ресурсами улучшает рамочную программу, в том числе в отношении самоопределения коренных народов и экономического примирения.

В свою очередь парламентский секретарь министра национальной обороны подчеркнул обязательства правительства Канады по модернизации NORAD и обновлению оборонной политики. Он подчеркнул, что недавно объявленные инвестиции NORAD повысят возможности канадских вооружённых сил по обнаружению, сдерживанию и уничтожению аэрокосмических угроз в Арктике и на Севере. Эти инвестиции также предоставят новые возможности для углубления партнерских отношений Национальной обороны с северными и коренными народами.

Рамочная программа политики в области Арктики и Севера устанавливает долгосрочное стратегическое видение, которое определяет деятельность и инвестиции правительства Канады в Арктике до 2030 года.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, Канада долгое время не хотела, чтобы НАТО играло большую роль в Арктическом регионе. Отчасти это было связано с опасением, что усиление международной активности подорвет юридический и фактический суверенитет Канады в этом регионе. Россия показала, что её интересы и стратегии не будут ограничены жёсткими разговорами или риторикой.

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