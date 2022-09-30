Алжир, , 12:14 — REGNUM Правительство Алжира организует на территории страны саммит с участием всех палестинских политических партий и движений. Об этом 30 сентября сообщает алжирская государственная газета Al-Mujahid со ссылкой на заявление посла Палестины Фаиза Абу Айта.

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По его словам, участвовать в саммите уже согласились представители 13 палестинских политических фракций. Как ожидается, саммит пройдёт в конце октября в преддверии заседания Лиги арабских государств.

«Сразу 13 фракций, связанных с Организацией освобождения Палестины, возглавляемой движением ФАТХ, а также ХАМАСу и Сарайя-аль-Кудс, примут участие во встрече в октябре, которая состоится перед арабским саммитом. Цель встречи — достижение фракциями декларации консенсуса по созданию дорожной карты, которая положит конец палестинскому расколу», — заявил Фаиз Абу Айта.