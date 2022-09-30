Хвасон, Южная Корея, 30 сентября 2022, 11:54 — REGNUM В результате взрыва на фармацевтическом заводе в южнокорейском городе Хвасон (~50 км к югу от Сеула) погиб один человек, ещё четверо получили серьезные травмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что пожар вспыхнул на заводе Hwail Pharmaceutical в 14:22 по местному времени.
Предположительно, причиной возгорания стал взрыв паров ацетона на третьем этаже здания, общей площадью 2700 м².
Для тушения пожара были привлечены 94 человека и 52 единицы пожарной техники.