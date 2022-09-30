Запорожье, Бывш. УССР, , 11:52 — REGNUM Киев мстит простым людям за нелояльность, написал в своем телеграм-канале 30 сентября военкор Александр Коц, комментируя удар ВСУ по колонне машин мирных жителей в Запорожской области.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, на Ореховском шоссе в Запорожье была обстреляна колонна машин, которые стояли в очереди на выезд с контролируемой Киевом территории.

В администрации Запорожской области, что в результате удара ВСУ 23 человека погибли, 34 получили ранения.

Ранее член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщал, что киевские силовики угрожали гражданам, требовавшим права выезда на освобожденную от ВСУ территорию.