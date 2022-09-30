Волгоград, , 11:38 — REGNUM Подтвердить бронь от мобилизации требуется неслужившему, но призванному сотруднику IT-компании, сообщили в официальном телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область».

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о незаконной мобилизации 40-летнего мужчины появилась 29 сентября в СМИ. По словам супруги, муж окончил военную кафедру, никогда не служил, имеет хронические заболевания. Он работает в аккредитованной IT-организации филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России по Волгоградской области и Республике Калмыкия. В военкомат мужчину вызвали по телефонному звонку и, несмотря на правительственную телеграмму от главы минцифры РФ Максута Шадаева, отказались отпустить с полигона, заявила женщина.

«Мы выяснили в чём дело и как вернуть его домой. Мобилизованному, как сотруднику аккредитованной IT-компании, необходимо подать заявление на бронь через портал Госуслуг. Как только бронь получена, родственники призванного должны распечатать с портала и передать ему соответствующий пакет документов. С ним мобилизованный обращается к командиру военной части. После этого волгоградец сможет вернуться домой», — говорится в ответе чат-бота.

Как сообщало ИА REGNUM, получить ответы на вопросы по мобилизации можно по номеру горячей телефонной линии «122».