Берлин, 30 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Ситуация с безработицей в Германии обострилась в сентябре, сообщает со ссылкой на трудовое ведомство страны Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным Федерального бюро труда ФРГ, опубликованным 30 сентября, число безработных выросло на 14 тыс. с учетом сезонных колебаний до 2,510 млн человек.

Без учета лиц с территории бывшей УССР цифры были бы значительно лучше, отметили в ведомстве.