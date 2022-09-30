Москва, , 11:48 — REGNUM Сотрудники префектур Москвы начали разносить по домам уведомления об отзывах повесток. Как отмечается, повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Жалобы москвичей по вопросам мобилизационных повесток, как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, рассматриваются сотрудниками военкоматов совместно с городскими службами. В военкоматах созданы специальные группы по этому направлению.

Напомним, что в случае возникновения ошибки жалобу можно подать в военную прокуратуру, на горячую линию Министерства обороны, а также обратиться на линии 122 и +7 (495) 777-77-77.