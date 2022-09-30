Осло, , 11:05 — REGNUM Норвежское управление водных ресурсов и энергетики сообщило о наблюдениях неизвестных беспилотников над норвежскими электростанциями. Детали и подробности не разглашаются. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает информационное агентство Norway Today.

Дрон Mitch Nielsen

О проведенных наблюдениях норвежскому управлению водных ресурсов и энергетики сообщили через организацию по обеспечению готовности к энергоснабжению, в которую входят около 170 энергетических и сетевых компаний.

Руководитель отдела по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям норвежского управления водных ресурсов и энергетики Элдри Холо отметила, что не хочет говорить где, когда и сколько раз полёты беспилотников наблюдались на электростанциях.

«Также людьми с камерами велись наблюдения за автомобилями», — добавила Холо.

Данным вопросом занимается норвежская полицейская служба безопасности, которая объяснила, какие наблюдения можно описать как подозрительную деятельность и в каких случаях энергетические и сетевые компании должны обратиться к властям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.

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