Лондон, , 10:41 — REGNUM Хотя планы британского правительства по ограничению счетов за электроэнергию в некоторой степени сократят расходы домохозяйств, британцы мудро готовятся к худшему, сообщает 30 сентября агентство Bloomberg.

Холодно

Судя по покупкам, потребители готовятся к темным и холодным ночам. Компания Kingfisher сообщила, что продажи теплоизоляции в сети ее магазинов за три недели по 17 сентября выросли на 82% по сравнению с предыдущим годом и на 110% по сравнению с 2019 годом. Самым продаваемым товаром стала теплоизоляция для чердака, но и продукция для утепления окон и дверей также пользуется повышенным спросом.

Другие ритейлеры сообщают о резком росте продаж уютных пижам, халатов и свитеров. Отчасти это связано с осенним похолоданием, которое стимулировало спрос на теплые куртки. Но уровень покупок указывает на то, что происходит что-то еще — например, люди усиленно запасаются свитерами, чтобы носить их в помещении и не включать отопление.

В универмаге John Lewis плед-толстовка за 36 фунтов длиной до колен стал одним из бестселлеров сезона. Только за прошлую неделю удвоились продажи женских халатов, худи и пижам по сравнению с предыдущим годом. Что касается мужской одежды, то продажи термобелья выросли втрое по сравнению с 2021 годом. Похожая картина наблюдается и в Marks & Spencer, чьи клиенты тоже раскупают теплые вещи от домашней одежды и до модных свитеров.

На фоне упорного роста цен на продукты питания британцы также обращаются к дешевым и сытным блюдам, таким как каша и суп. Число запросов со словом «каша» на сайте супермаркета Waitrose выросло на 218% по сравнению с 2019 годом. Супы ищут в два с лишним раза чаще.

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