Канберра, , 10:54 — REGNUM Терапевты по всей Австралии выражают обеспокоенность по поводу нехватки антибиотиков, из-за чего они не могут назначать лучшие лекарства пациентам, особенно в сельской местности. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News.

Антибиотики Cgbkgo.ru

Председатель одного из департаментов Королевского австралийского колледжа терапевтов (RACGP) Майкл Клементс заявил в интервью Nine News, что врачи общей практики изо всех сил пытаются прописать обычные антибиотики, а также другие обезболивающие из-за низкого уровня запасов.

«Есть антибиотик, который мы используем довольно регулярно, но сейчас он недоступен, а это означает, что мы должны использовать второй или третий по списку, а не лучший», — рассказал о проблеме Клементс.

Клементс также отметил, что нехватка антибиотиков сейчас худшая из тех, что он видел с тех пор, как 15 лет назад начал работать терапевтом.