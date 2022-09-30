Воронеж, , 10:47 — REGNUM Вторая модельная библиотека нового поколения заработает в Воронеже с 30 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. Она создана на базе городской библиотеки № 32 имени Гавриила Николаевича Троепольского, расположенной на улице Плехановской, в самом центре Воронежа.

Обновлённая библиотека в Воронеже Пресс-служба администрации Воронежа

Библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2022 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На создание модельной библиотеки нового поколения было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и 1,5 млн рублей из бюджета города.

«Уют-зона, детская мастерская и арт-зал — составляющие современного учреждения, способного эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Главный замысел — единое пространство для разных интересов горожан», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В библиотеке, после проведения ремонта, установили современное интерактивное оборудование и комфортную мебель, новую современную технику, обновили книжный фонд.

По информации городского управления культуры, в день открытия модельной библиотеки для граждан запланирована экскурсия-знакомство с новыми возможностями и услугами библиотеки, вниманию гостей будет представлено новое оборудование.