Москва, 30 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. От вмешательств со стороны западных стран во главе с Соединенными Штатами не застраховано ни одно государство СНГ, заявил 30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Очевидно, что от подобного рода вмешательств не застраховано ни одно государство СНГ. Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе», — сказал Лавров на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ.

Глава российского внешнеполитического ведомства в связи с этим напомнил о попытке совершения цветной революции в Белоруссии два года назад.