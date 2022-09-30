Москва, 30 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, в отличие от многих в элите нашей страны, перешел Рубикон и ощущает всю экзистенциальность ситуации, и Россия оказалась в новой реальности, чего многие не понимают, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян журналисту Сергею Мардану на радио «Комсомольская правда».

Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал Сергей Кургинян

«Я убежден, что Путин понимает остроту ситуации, ее экзистенциальность. Он показал еще раз этими действиями, которые будут подписаны в Кремле, что он будет идти до конца. Все остальные разговоры о том, что мы, конечно, готовы с вами подписать мир, если Херсонскую область вы признаете уже нашим… все эти разговоры носят иронический характер. Это можно признать, если в Киеве будут находиться наши войска, и признавать это будет наш ставленник, привезенный для этого признания, в противном случае это признать невозможно», — заявил Кургинян.

Теперь, по его словам, главное осознать, что предыдущая эпоха «расслабухи» кончилась, вместо нее образовалась другая реальность, в которой надо говорить о другом, на другом языке и с другими людьми.