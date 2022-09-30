Париж, 30 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Представители 27 стран Евросоюза встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить предложения, выдвинутые Европейской комиссией, и замедлить стремительный рост цен на энергоносители, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Министры энергетики европейских стран 30 сентября постараются принять экстренные меры, чтобы остановить резкий рост цен на газ и электроэнергию, чтобы справиться с рисками социального кризиса и банкротства компаний в преддверии зимы.

Собравшись в Брюсселе, министры 27 стран должны утвердить предложения, представленные в середине сентября Европейской комиссией, направленные на взыскание части «сверхприбылей» с производителей энергии для перераспределения их между потребителями и сокращения спроса на электроэнергию. Однако большинство государств-членов ЕС, включая Францию, Бельгию, Италию и Испанию, — считают, что необходимо решить «самую серьезную проблему». Эти страны требуют ограничения оптовых цен на газ на европейском рынке. Государства хотят, чтобы эта мера распространялась на весь импорт газа, а не только на тот, который поступает из России.

По словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны «все больше нервничают» по поводу позиции Еврокомиссии.

Исполнительная власть в ЕС, как и Германия, не хочет идти на такой шаг, опасаясь, что ограничение цен поставит под угрозу поставки в ЕС, отговаривая «надежных партнеров», таких как Норвегия и США, от поставок газа в ЕС в пользу Азии.

Варианты будут обсуждаться министрами и, как ожидается, приведут к выработке более подробного плана до саммита лидеров двадцати семи стран 7 октября в Праге.