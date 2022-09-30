Бухарест, , 10:15 — REGNUM Лидер крупнейшей румынской оппозиционной партии «Альянс за союз румын» (AUR) Джордже Симион был задержан полицией в центре столицы Румынии Бухареста по подозрению в хулиганской деятельности и нарушении общественного порядка. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел минувшей ночью, когда активисты AUR попытались разбить палаточный лагерь на одной из столичных площадей. Как утверждают сотрудники полиции, при этом Симион и его соратники «на полную громкость включали музыку и выкрикивали в мегафоны партийные лозунги».

Когда правоохранители попытались прекратить несанкционированную акцию, глава AUR напал на полицейских, утверждают правоохранители. В итоге Симион был доставлен в местное управление полиции и оштрафован.

Ведется следствие.

Напомним, AUR выступает против членства Румынии в ЕС и настаивает на расширении контактов Бухареста с Российской Федерацией.