Бухарест, 30 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Лидер крупнейшей румынской оппозиционной партии «Альянс за союз румын» (AUR) Джордже Симион был задержан полицией в центре столицы Румынии Бухареста по подозрению в хулиганской деятельности и нарушении общественного порядка. Об этом 30 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По предварительным данным, инцидент произошел минувшей ночью, когда активисты AUR попытались разбить палаточный лагерь на одной из столичных площадей. Как утверждают сотрудники полиции, при этом Симион и его соратники «на полную громкость включали музыку и выкрикивали в мегафоны партийные лозунги».

Когда правоохранители попытались прекратить несанкционированную акцию, глава AUR напал на полицейских, утверждают правоохранители. В итоге Симион был доставлен в местное управление полиции и оштрафован.

Ведется следствие.

Напомним, AUR выступает против членства Румынии в ЕС и настаивает на расширении контактов Бухареста с Российской Федерацией.